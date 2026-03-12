Varazze e il mondo balneare in lutto per la scomparsa di Paolo Badiale

Lutto a Varazze e nel mondo balneare.

È scomparso all'età di 93 anni Paolo Badiale, decano dei titolari degli stabilimenti balneari varazzini, storico proprietario dei Bagni Eden.

Insieme alla moglie Carmen Vallino e ai figli Paola e Sandro, attuale gestore e presidente dell'associazione Bagni Marini, hanno tirato avanti l'attività di famiglia, vero e proprio punto di riferimento per tanti cittadini di Varazze e turisti. Capitano di lungo corso, negli anni era stato anche un commerciante di abbigliamento.

"Quest'estate, purtroppo, Nonno Paolo, non potrà piu regalare i grissini, ai suoi piccoli amici. Ciao Nonno Paolo" il ricordo dei Bagni Eden a cui hanno fatto seguito tanti messaggi di cordoglio e di ricordo, anche di chi grazie a lui ha imparato a nuotare.

Il rosario verrà recitato nella chiesa dei Santi Nazario e Celso oggi, giovedì 12 marzo alle 17.00 e domani, venerdì 13 marzo, alle 10.30, nella stessa chiesa verrà celebrato il funerale.