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Cronaca | 12 marzo 2026, 08:13

Varazze e il mondo balneare in lutto per la scomparsa di Paolo Badiale

Storico titolare dei Bagni Eden, aveva 93 anni

Foto di Paolo Patruno

Foto di Paolo Patruno

Lutto a Varazze e nel mondo balneare.

È scomparso all'età di 93 anni Paolo Badiale, decano dei titolari degli stabilimenti balneari varazzini, storico proprietario dei Bagni Eden.

Insieme alla moglie Carmen Vallino e ai figli Paola e Sandro, attuale gestore e presidente dell'associazione Bagni Marini, hanno tirato avanti l'attività di famiglia, vero e proprio punto di riferimento per tanti cittadini di Varazze e turisti.  Capitano di lungo corso, negli anni era stato anche un commerciante di abbigliamento.  

"Quest'estate, purtroppo, Nonno Paolo, non potrà piu regalare i grissini, ai suoi piccoli amici. Ciao Nonno Paolo" il ricordo dei Bagni Eden a cui hanno fatto seguito tanti messaggi di cordoglio e di ricordo, anche di chi grazie a lui ha imparato a nuotare.

Il rosario verrà recitato nella chiesa dei Santi Nazario e Celso oggi, giovedì 12 marzo alle 17.00 e domani, venerdì 13 marzo, alle 10.30, nella stessa chiesa verrà celebrato il funerale.

Luciano Parodi

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