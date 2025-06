Estate con restrizioni a Laigueglia: niente alcolici in luoghi pubblici dalle 21 alle 6

Con l’avvio della stagione estiva, Laigueglia sceglie la linea dura contro gli eccessi notturni, varando una serie di misure che puntano a contrastare i fenomeni della cosiddetta malamovida. Il sindaco Giorgio Manfredi ha firmato un’ordinanza che introduce divieti rigidi e uniformi, in vigore dal 6 giugno al 30 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino.

Il provvedimento vieta non solo il consumo ma anche la detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche in aree pubbliche o aperte al pubblico, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato (vetro, plastica, lattine, ecc.). A questi divieti si aggiunge l’interdizione alla vendita e alla somministrazione per asporto di alcolici nella stessa fascia oraria.