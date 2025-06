Pietra Ligure, modifiche alla viabilità per il Triathlon Olimpico

Pietra Ligure si prepara ad accogliere la 22ª edizione del Triathlon Olimpico – Città di Pietra Ligure, che vedrà svolgersi nel pomeriggio di sabato 7 giugno la frazione ciclistica agonistica.

Per consentire il regolare svolgimento della competizione in sicurezza, la Prefettura di Savona ha disposto la sospensione temporanea della circolazione su numerosi tratti stradali extraurbani tra le 13.30 e le 16, fascia oraria in cui si svolgerà la gara.

Il percorso interesserà strade comunali e provinciali nei territori di Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Magliolo e Giustenice, toccando in particolare la Strada Provinciale 24, la S.P. 4, la S.P. 490 e alcune arterie minori. Segnalata anche la presenza di un cantiere su via Lavrio, regolato da impianto semaforico e con fondo stradale in condizioni non ottimali.

La partenza della gara è fissata sul lungomare Don Giovanni Bado di Pietra Ligure alle ore 13:30, con arrivo previsto nello stesso punto entro le 16:00. Durante il passaggio dei ciclisti, sarà vietato il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, così come l’attraversamento stradale da parte di veicoli e pedoni. Il divieto sarà in vigore per un tempo minimo di due ore in ciascun punto del percorso e potrà protrarsi fino a sei ore, a seconda delle esigenze operative.

Si prevede la partecipazione di circa 350 atleti. Per gestire la sicurezza e la viabilità, sarà impiegato un servizio di scorta tecnica composto da 12 motociclisti della Polizia Stradale e da personale ASA abilitato, distribuito lungo tutto il tragitto. I Comuni interessati sono stati incaricati di affiancare il dispositivo prefettizio con specifiche ordinanze per le strade interne ai centri abitati.