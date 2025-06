Savona, aree canine in cattivo stato di manutenzione: il Comune avvia una mappatura

Completamente senza erba, con fontanelle non funzionanti, sporche e in numero insufficiente rispetto ai tanti cani presenti in città. Le aree canine rappresentano una criticità, e sono numerose le segnalazioni dei proprietari che ne denunciano la scarsa manutenzione.

A Savona città sono 8.000 i cani registrati all’anagrafe canina (oltre 50.000 in tutta la provincia) e la situazione degli spazi dedicati a Fido, che dovrebbero essere zone di "sgambamento" dotate di fontanelle e panchine per i padroni, non è delle migliori.

Spesso sono proprio i proprietari degli animali a farsi carico dei guasti alle fontanelle o alle sedute, e in alcune aree canine le sedie sono state portate direttamente dai cittadini.

Il problema, di cui Palazzo Sisto è a conoscenza, è stato affrontato dall’assessore ai Lavori pubblici, Lionello Parodi, con un’elencazione di tutte le criticità da risolvere.

“Ci sono aree canine dove ci sono problematiche – ha spiegato Parodi – qualcuna è a posto, qualcuna meno. In alcune manca l’acqua, in altre qualche panchina; le recinzioni sono l’elemento che richiede l’intervento più attento e costoso. È stata fatta una mappatura, si è stilata una lista delle necessità e, in base al monitoraggio, individueremo le priorità”.

Altro tema è quello di una spiaggia dog friendly, richiesta da tempo dalle associazioni animaliste. Dopo l’esperimento – fallito – della spiaggia alla foce del Letimbro, dove era stato previsto uno spazio riservato ai cani, nulla è più stato fatto.