Savona, un protocollo tra Comune e Autorità Portuale per i servizi sulle spiagge libere cittadine

Anche quest’estate saranno garantiti i servizi ai bagnanti delle spiagge libere cittadine di Savona. È stato infatti firmato il Protocollo d’intesa tra Comune e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che ne regola l’organizzazione.

Il protocollo prevede l’installazione di bagni chimici e la relativa manutenzione in vari punti del litorale, per migliorare la fruibilità delle spiagge pubbliche anche dal punto di vista igienico-sanitario. I bagni chimici saranno installati nei tratti di spiaggia da piazzale Eroi dei Due Mondi alle località Fornaci, in via Nizza, ai Natarella, a Zinola e alla Margonara.

Dal 28 giugno al 28 settembre saranno inoltre attive postazioni di salvataggio nei tratti di arenile tra i Bagni Ariston e i Bagni Sant’Antonio e tra i Bagni Italia e i Bagni Cavour, anche questi inclusi nel tratto premiato con la Bandiera Blu 2025. L’Autorità Portuale fornirà tre postazioni attrezzate, mentre il Comune si occuperà della gestione operativa, affidata a soggetti qualificati. Saranno a carico del Comune i servizi di vigilanza, pulizia, sanificazione, nonché la gestione dei servizi igienici e delle docce.

Previsto nel protocollo anche il servizio “Scaletto senza scalini”, presso la spiaggia libera “Scaletto dei Pescatori”, alle Fornaci.

A sostegno delle attività, l’Autorità Portuale contribuirà con un finanziamento di 40.000 euro, destinato ai costi del servizio di salvataggio.