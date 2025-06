Savona, grande successo per la raccolta alimentare a favore de "Il Granello": raccolti 1.541 kg di generi alimentari

Si è conclusa con un successo clamoroso la raccolta alimentare organizzata ieri a favore della struttura "Il Granello". La generosità dei cittadini ha superato ogni aspettativa, permettendo di raccogliere 1.541 chilogrammi di generi alimentari in una sola giornata.



L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club Savona Torretta in collaborazione con i Cuccioli Leoncini, i Leo e il Lions Club Varazze Celle guidato dal Presidente Angelo Gandolfo. L'evento ha dimostrato ancora una volta come l'unione tra diverse realtà del territorio possa generare risultati straordinari nel segno della solidarietà.



Durante tutta la giornata, i soci Lions del Torretta e i Cuccioli Leoncini CUB, presenti con il Responsabile del CUB Giulio Brezza, hanno presidiato instancabilmente l'iniziativa, regalando sorrisi e speranza a chi si avvicinava per donare. Il coordinamento della raccolta è stato affidato al socio del Torretta Rosario Tuvè. Particolarmente toccante è stata la presenza dei giovani volontari, che hanno rappresentato un esempio luminoso di come anche i più piccoli possano fare la differenza nel volontariato.



L'evento ha visto la partecipazione spontanea di numerosi volontari e volontarie che si sono uniti all'iniziativa, supportati dalla splendida accoglienza del Mercatò. Presente anche il Presidente Giuseppe Colombo e il Vice Presidente Professor Gianfranco Ricci insieme agli operatori e ai ragazzi della struttura, che hanno contribuito a creare un momento di autentica gioia, condivisione e inclusione.



"Siamo ancora increduli del risultato ottenuto", ha dichiarato la Presidente del Lions Club Savona Torretta Rosella Scalone. "Questo successo rappresenta perfettamente i valori fondamentali del Lions Club: solidarietà, servizio alla comunità e inclusione. Vedere bambini impegnati nel volontariato e assistere alla mobilitazione spontanea di tanti cittadini conferma che lo spirito di solidarietà è vivo e forte nella nostra comunità."



"L'organizzazione è stata impeccabile grazie alla collaborazione di tutti", ha aggiunto il coordinatore della raccolta Rosario Tuvè. "La generosità dimostrata dai cittadini ci ha profondamente emozionato e ci spinge a continuare con ancora maggiore determinazione nel nostro impegno verso chi ha bisogno."



La raccolta alimentare non è stata solo un gesto concreto di aiuto verso chi ne ha bisogno, ma anche un momento di crescita collettiva che rafforza i legami sociali e trasmette valori importanti alle nuove generazioni.