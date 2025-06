L'associazione "Il Sorriso di Benedetta": "Raccolti oltre 1.600 euro con la vendita del libro 'Favole di Pietra'"

"Grazie alla vendita del libro, “Favole di Pietra”, abbiamo potuto raccogliere la apprezzabile cifra di 1.650 euro , cifra che contribuirà a sostenere i nostri importanti progetti".

Ad affermarlo è l'associazione "Il Sorriso di Benedetta" che prosegue: "Vogliamo ringraziare tutti gli amici della associazione, “Il Sorriso di Benedetta”, sempre presenti e sensibili ad ogni “chiamata” che hanno contribuito a questa raccolta fondi ed in modo particolare le associazioni: 'Pulp in Valmaremola' , 'Mattetti da Pria' e 'M.A.S.C.I." per aver ideato, prodotto e soprattutto dedicato questa meravigliosa iniziativa a 'Benedetta'".

"Un doveroso e commosso ringraziamento intendiamo rivolgerlo anche all’amico “Gino” Leo che attraverso la sua matita, la sua fantasia ed il suo talento è riuscito, prima di lasciarci, a rendere questo libro, qualcosa di unico", concludono dall'associazione.