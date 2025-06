Savona, bando affitti: sono 184 i cittadini che ne hanno fatto richiesta. Contributo assegnato al 64% del totale

Il bando affitti del Comune di Savona prevede contributi a sostegno dei canoni di locazione per i cittadini residenti, con l'obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà economica.

Si tratta di risorse statali erogate tramite la Regione e riferite al 2024; quest’anno ammontano a 204 mila euro, un quarto rispetto agli 820 mila euro dell’anno scorso.

In risposta al bando hanno presentato domanda 184 cittadini: di questi, 168 sono stati ammessi con concessione del contributo, mentre 16 non sono stati ammessi per mancanza dei requisiti richiesti.

Anche sul 2025 grava un'incognita riguardo all’entità delle risorse che saranno erogate. Per questo motivo, il Movimento 5 Stelle, nell’ambito della discussione sul DUP (Documento Unico di Programmazione), avvenuta in uno degli ultimi consigli comunali, aveva proposto un emendamento per prevedere risorse comunali volte a compensare eventuali ulteriori tagli.

L’emendamento dei 5 Stelle è stato respinto con 20 voti contrari della maggioranza, 8 favorevoli dell’opposizione e 3 consiglieri di opposizione che non si sono espressi.