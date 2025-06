Camion bisarca fuori strada sulla Sp8 a Vezzi Portio: strada chiusa da un giorno, attesa un’autogru per la rimozione (FOTO)

Sembrerebbe possa risolversi all'incirca entro la serata di oggi (martedì 10 giugno, ndr) il blocco alla viabilità lungo la Sp8 nel Comune di Vezzi Portio che perdura dalle 14 circa di ieri, cioè da quando un camion bisarca è finito fuori strada incastrandosi al km 12+700, in prossimità della località Mulino Vecchio.

Il mezzo pesante, appartenente a una ditta italiana e guidato da un autista di nazionalità rumena, proveniva da Porto Vado — dove aveva appena scaricato — ed era diretto verso Cuneo.

A causa della carreggiata particolarmente stretta, il conducente ha tentato una manovra in retromarcia, ma la motrice è scivolata fuori strada, rimanendo bloccata in posizione critica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Savona, i Carabinieri e il personale della Provincia, ma i tentativi di rimozione del mezzo si sono rivelati vani. L’autogrù dei Vigili del Fuoco è risultata fuori uso, mentre l’azienda Vernazza, interpellata direttamente dalla ditta proprietaria del camion, non aveva mezzi disponibili al momento.

Nel frattempo la SP8 è rimasta completamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con conseguenti disagi per la circolazione. L’accesso alla frazione di San Filippo è stato garantito attraverso la deviazione da San Giorgio.

L’autista del camion ha trascorso la notte in un campeggio della zona, in attesa della risoluzione dell’incidente che potrebbe giungere nel pomeriggio con l'arrivo di una autogrù disponibile per il recupero del mezzo e la successiva riapertura della strada, dopo che questo sarà riportato su di un percorso adeguato alle sue dimensioni.