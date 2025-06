Loano, una “camminata premio” alla scoperta della città, del litorale, del mare e del suo ambiente naturale per i bambini del Pedibus

Una “camminata premio” alla scoperta della città, del litorale, del mare e del suo ambiente naturale. E' quella a cui hanno partecipato ieri mattina (9 giugno, ndr) i circa 80 alunni delle scuole di Loano che, durante l'anno scolastico che si sta concludendo, hanno partecipato al progetto “Pedibus”.

Il loro cammino, accompagnato dagli instancabili volontari, è partito da piazza Valerga: da qui si sono spostati sul lungomare e hanno poi toccato diverse tappe: dapprima il Museo del Mare di Palazzo Kursaal, i cui responsabili hanno mostrato e spiegato ai bambini i diversi tesori custoditi presso il polo museale; a seguire hanno visitato la sede della Capitaneria di Porto, accolti dal comandante Alessandro Venuto e dai suoi collaboratori.

Successivamente hanno visitato il catamarano Headwind di proprietà della Fondazione Cima, ente che sostiene la ricerca, la formazione e lo sviluppo tecnologico nei campi della biodiversità, della riduzione dei rischi di calamità naturali e della Protezione civile ed impegnato nel Santuario dei Cetacei; dopo i bambini hanno visitato l'approdo dei pescatori e la scuola di vela del Circolo Nautico di Loano, dove sono stati accolti dagli istruttori.

“La camminata di questa mattina – sottolineano il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il comandante della polizia locale di Loano Gianluigi Soro – rientra perfettamente nello spirito con cui, da anni, il l'amministrazione comunale e il comando di polizia locale portano avanti il Pedibus. Un progetto che ha una forte valenza ambientale (i genitori dei bambini che vanno a piedi non devono ricorrere all'uso delle auto per raggiungere la scuola), culturale (spostandosi a piedi, i ragazzi hanno la possibilità di guardarsi attorno e scoprire la città 'con calma' e da prospettive diverse rispetto a quanto viaggiano in auto) e sociale (spostandosi tutti insieme a piedi, i bimbi hanno occasione di socializzare anche fuori dall'ambiente scolastico). Insomma, una 'camminata premio' che è stata un'ulteriore occasione per conoscere la città, la sua storia, le sue bellezze e le sue caratteristiche uniche”.