Legino, incidente in via Stalingrado: moto a terra

Poco dopo mezzogiorno si è verificato un incidente stradale a Legino, in via Stalingrado, davanti alla farmacia. Secondo le prime informazioni, una moto è finita a terra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Rossa, l’automedica e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. La dinamica è ancora in fase di accertamento e non è chiaro se sia stato coinvolto anche un secondo mezzo.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità nella zona ha subito alcuni disagi, con temporanee deviazioni del traffico. Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.