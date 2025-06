Venerdì 30 maggio allievi e docenti di Isforcoop ets Varazze hanno partecipato alla serata organizzata dai Lions club Arenzano Cogoleto: una cena per donare un cane guida per non vedenti.

Gli allievi dei corsi operatore della ristorazione del primo e secondo anno sono intervenuti nella preparazione del menù servito la sera del 30 maggio sul lungomare di Cogoleto, sempre pronti ad aiutare le associazione del territorio con tanta professionalità.