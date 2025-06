Con Cicciolin e il Gruppo storico della” A Campanassa” anche Savona al prestigioso Carnevale estivo di Misterbianco in Sicilia

Con Pulcinella dalla Campania, Arlecchino dalla Lombardia, i Papà del Gnoco dal Veneto, i Merdules Bezzos dalla Sardegna, insieme a rappresentanze dei carnevali di Aosta, Modena, Ravenna, Genova, Torino, Verona, Ascoli Piceno, Bari, Calabria e molte altre realtà italiane, Cicciolin e il gruppo storico della “ A Campanassa” hanno rappresentato la città di Savona all’importante manifestazione nazionale.

L’inedita edizione estiva del Carnevale di Misterbianco, organizzata dall’Amministrazione comunale, è stata una novità assoluta per la città etnea, da sempre nota per i “Costumi più belli di Sicilia”. Ai piedi dell’Etna sono giunte le principali rappresentanze dei grandi Carnevali d’Italia, per sancire lo spettacolare incontro tra le mille creazioni del Belpaese e l’originale cultura dei nostri costumi, la storia, l’arte e la creatività da decine di città italiane.

Il programma ha avuto inizio giovedì 13 giugno con una serata dedicata al folk siciliano, l’incontro tra il Carnevale e le tradizioni musicali dell’Isola. Sabato 14 è stata la volta del Gran défilé con le sfilate nel centro storico. Domenica 15 la manifestazione si sta concludendo in piazza Pertini con il concerto del gruppo Rcs.

L’organizzazione è frutto di un ampio sforzo logistico coordinato dal Comune di Misterbianco con il sostegno della Regione Siciliana, dell’Unpli e del Centro Coordinamento Maschere Italiane.

"L’ Associazione “A Campanassa” - afferma il presidente della Campanassa Gianpiero Storti -con la presenza del suo Cicciolin , donatole dal pittore Romeo Bevilacqua nel 1953, simbolo del Carnevale di Savona, e del suo gruppo storico continua a portare in Italia il cuore della tradizione della savonesità. Un plauso ai soci che si dedicano con entusiasmo a tenere alta la cultura dei nostri costumi e un invito a tutti ad iscriversi all’Associazione".