Note e volti amici per ricordare Deborah Ballarò: un compleanno di musica, memoria e solidarietà

Non si va affievolendo il ricordo che Finale ha di Deborah Ballarò. Nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno, l’architetto e docente sarà ricordata, a distanza di poche settimane dalla sua prematura scomparsa, con una serata speciale, pensata non solo per celebrarne la memoria, ma anche per proseguire quel cammino di impegno e sensibilità che ha caratterizzato la sua azione.

Martedì 17 giugno, alle ore 20.45, l’Auditorium "Destefanis" dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo sarà palcoscenico di una serata dove artisti, musicisti, volti dello spettacolo ma soprattutto amici di Deborah, che con lei hanno condiviso momenti di vita, affetti e passioni, comporranno un mosaico di voci e strumenti per dar forma a una serata intensa e coinvolgente, fatta di musica, parole, ricordi e beneficenza.

L’evento, a ingresso libero, sarà condotto da Sabrina Calcagno, voce storica della radio locale. Tra gli ospiti attesi: il comico e cantautore genovese Fabrizio Casalino, lo scrittore e autore musicale Emanuele Dabbono, le pianiste Elena Buttiero e Anita Frumento, Paolo Archetti Maestri degli Yo Yo Mundi, l’attrice Chiara Buratti, la cantautrice bolognese Helle, il duo Rebis formato da Alessandra Ravizza e Andrea Megliola, il musicista savonese Francesco Campidonico, l’organizzatore di eventi Fabio Gallo. E ancora: Davide Geddo, Chiara Ragnini, Lorenzo Monguzzi (già nei Mercanti di Liquore), Massimo Schiavon, Ferdinando Molteni.

Momento particolarmente toccante sarà la partecipazione di Roberto Grossi, marito di Deborah, che si esibirà in un set musicale insieme ad Alessio Briano con Angela Vicidomini, Filippo Pampararo, Nicola Viola e Roberto Rosa: un omaggio personale e condiviso, nato dal cuore.

Il ricavato delle offerte raccolte durante la serata sarà interamente devoluto, secondo la volontà di Deborah, all’associazione Walce Aps (Women Against Lung Cancer in Europe), impegnata da anni in progetti di informazione e sostegno alle persone colpite da tumore del polmone e alle loro famiglie.

Sarà una serata di arte e affetto, di ricordo e generosità, capace di trasformare il dolore della perdita in un gesto collettivo di amore e speranza.