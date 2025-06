“Voglio Tornare Negli Anni '90” conquista Vado Ligure: nostalgia, musica e un pienone di emozioni al Molo 8.44

Giovedì 12 giugno il Centro Commerciale Molo 8.44 si è trasformato in una vera e propria macchina del tempo, accogliendo il celebre show “Voglio Tornare Negli Anni '90”, il format nazionale che continua a far ballare l’Italia intera con numeri da capogiro.

Un fiume di persone ha invaso l’area eventi del centro vadese, richiamate da un’ondata di musica, colori ed energia che ha travolto ogni generazione. Sul palco, dj set esplosivi, ballerine, mascotte, frontman instancabili ed effetti speciali hanno fatto rivivere l’atmosfera di un decennio indimenticabile, tra hit dance, pop iconici e gadget distribuiti a ritmo serrato.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, cantando a squarciagola e ballando per ore, in un evento che ha saputo coniugare perfettamente la leggerezza della festa con la potenza evocativa del ricordo. Il successo di Vado Ligure conferma ancora una volta la forza del format, che ha già conquistato oltre 180.000 spettatori in tutta Italia, registrando sold out in numerose città.

Al Molo 8.44, lo spettacolo è stato anche occasione per valorizzare uno spazio commerciale sempre più attento alla dimensione culturale e di intrattenimento, capace di trasformarsi in palcoscenico per eventi che coinvolgono attivamente la comunità e creano occasioni di condivisione oltre lo shopping.

La serata si è chiusa tra applausi, sorrisi e la promessa – tra una strofa di Corona e una coreografia revival – di ritornare ancora una volta… negli anni Novanta.