Albenga, un lettore: "Errore palese nel verbale per la sosta, ma dopo oltre un mese e diverse segnalazioni nessuna risposta"

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore

"Gentile Redazione,

scrivo per segnalare un episodio che mi ha lasciato sconcertato e che ritengo opportuno condividere, perché situazioni simili possono capitare a chiunque.

Il 14 maggio 2025 ho parcheggiato la mia auto ad Albenga, davanti alla Croce Bianca, pagando regolarmente la sosta tramite l’app EasyPark alle ore 14.39, con copertura fino alle ore 16.00. Al mio ritorno, ho trovato sul parabrezza un verbale per mancato pagamento, redatto alle ore 14.53. Un errore evidente, documentabile con la ricevuta del pagamento.

Ho immediatamente contattato la Polizia Municipale, che mi ha indicato di scrivere all’Ufficio Verbali via email. Ho inviato ben due segnalazioni, complete di ricevuta allegata, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta. Non è possibile contattare telefonicamente l’ufficio: rispondono solo via email... ma evidentemente non rispondono affatto.

Oggi, a distanza di oltre un mese, ho ricevuto la raccomandata con la multa da pagare. Trovo assurdo che, pur avendo dimostrato di aver pagato regolarmente il parcheggio, nessuno abbia preso in carico la mia segnalazione. Ora sarò costretto a fare ricorso al Prefetto per tutelare un mio diritto.

Non è ammissibile che un cittadino, in regola e con tutte le prove in mano, debba affrontare disagi e lungaggini per un errore che non ha commesso. Mi auguro che questa mia testimonianza possa servire a sensibilizzare chi di dovere e, magari, evitare che altri si trovino nella stessa situazione.

Cordiali saluti

A. V."