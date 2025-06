Savona, campi da tennis e sede del Comitato di quartiere alla ex bocciofila La Familiare di via Scarpa

Il sindaco Marco Russo e l’assessore Francesco Rossello hanno incontrato i residenti di via Scarpa e delle zone limitrofe per aggiornarli sulla situazione dell’ex bocciofila.

Trattandosi di una zona esondabile, non è possibile costruire edifici: si potranno realizzare solo impianti sportivi all’aperto, come campi da tennis o da beach volley. “Non so dire con precisione le tempistiche – ha spiegato Rossello – la situazione è molto complicata”.