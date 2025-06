Borghetto S. Spirito, lutto per la scomparsa di Alberto Lamberti

La comunità di Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa, all'età di 59 anni, di Alberto Lamberti. Perito industriale, si è spento dopo una lunga malattia.

"L’amministrazione comunale esprime cordoglio alla famiglia Lamberti, al cognato Enzo, dipendente del nostro Comune e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, per la prematura perdita del caro Alberto - il pensiero del sindaco Giancarlo Canepa -

Moltissimi i ricordi personali e lavorativi e gli aneddoti che mi legano a lui. La rabbia per quanto non abbia voluto volersi bene lascia spazio al dolore per la perdita di un caro un’amico, un po’ genio e un po’ sregolatezza. Fai buon viaggio Albertone".

"Alberto Lamberti, il nostro prof di meccanica, quell’omone gigante e fortissimo che amava la musica, i rally e la focaccia genovese, se n’è andato - è invece quanto pubblicato sulla pagina Facebook del centro di formazione professionale Elfo Liguria - Durante questi mesi ci è mancato così tanto che non è passato un solo giorno senza che noi non pensassimo a lui. E lui pensava a noi, ma soprattutto ai suoi ragazz*, che ieri lo hanno abbracciato strettissimo con una lettera che sicuramente lo avrà fatto piangere e ridere allo stesso tempo. Perché gli omoni giganti, quelli buoni come lui, fanno questo tipo di magie qui. Piangere e ridere insieme, insegnare e imparare allo stesso tempo. Oppure esserci sempre, anche quando non ci sono più. Ovunque tu sia, sarai qui La tua famiglia di E.L.Fo".

Il Santo Rosario verrà recitato martedì giugno, alle ore 16.45, nell’Oratorio di San Giuseppe dove il feretro giungerà nella tarda mattinata. I funerali avranno luogo invece mercoledì 18 giugno, alle ore 15, nella Chiesa Parrocchiale di San Matteo a Borghetto S. Spirito.

Alberto Lamberti lascia la mamma Maria Rosa, la sorella Franca, il fratello Alessandro con Mara, il cognato Enzo, gli adorati nipoti Matteo, Alice e Pietro unitamente ai parenti ed amici tutti.