"Voci per la Palestina", una serata per Gaza ad Albenga

Domenica 22 giugno, ad Albenga, in piazza del Popolo, a partire dalle 20:30, si svolgerà “Voci per la Palestina”, uno speciale evento dedicato a Gaza.

"Una serata che non solo desidera mantenere alta l’attenzione sul genocidio in corso, ma si propone di far conoscere alcune delle tantissime realtà che hanno scelto di attivarsi per sostenere il popolo palestinese - spiegano Luca Saggin, Francesca Finzi e Giorgio Rasolo, tre cittadini volenterosi che hanno organizzato autonomamente l’evento - 'Voci per la Palestina' desidera offrire spunti concreti per rendere chiaro che chiunque può essere d’aiuto. Perché basta davvero poco per dare il proprio contributo nel tentativo di contrastare il genocidio e l’illegittima occupazione israeliana: dalle raccolte firme ai presìdi, dal boicottaggio alla diffusione delle notizie che continuano ad arrivare in tempo reale da Gaza".

Interverranno l’Associazione culturale Liguria Palestina, Amnesty International, il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni), Da Genova a Gaza. Ci saranno le testimonianze, in collegamento video, di Amal Khayal, Gaza area manager del CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, e di José Nivoi del CALP (Comitato Autonomo Lavoratori Portuali) di Genova.

"E tante altre voci troveranno spazio nel corso della serata, con interventi dal vivo o registrati per l’occasione, come quello del giornalista Raffaele Oriani - proseguono gli organizzatori - Non mancherà la musica, grazie alla partecipazione di Mirna Kassis, cantante siriana specializzata in musica araba tradizionale e canto lirico, che presenterà un repertorio di musica araba in chiave moderna insieme al musicista Matteo Damele. Insieme a lei, Ginez e il bulbo della ventola, Roberto Grossi e la Circle Blues Band. Saranno inoltre allestite bancarelle a cura di alcune tra le associazioni presenti nel corso della serata, presso le quali sarà possibile contribuire a preziose raccolte fondi, acquistare libri e gadget, reperire materiale informativo e firmare appelli".

"'Voci per la Palestina' è un’iniziativa autogestita e autofinanziata. L’ingresso è gratuito, ma chi vorrà potrà liberamente collaborare alla spesa. L’eventuale ricavato in eccesso sarà devoluto all’Associazione culturale Liguria Palestina - concludono - L’evento è patrocinato dal Comune di Albenga e realizzato con il sostegno dell’Associazione culturale Liguria Palestina".