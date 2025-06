Carceri, visita a Marassi di Ripamonti e Ostellari: "Sì al Provveditorato Ligure, ora un nuovo istituto nel Savonese"

“Accogliamo con grande favore l’impegno confermato dal sottosegretario Ostellari per l’istituzione di un Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria dedicato alla Liguria. È un passaggio che Regione Liguria considera fondamentale e che intende sostenere con i fatti, per rafforzare l’efficienza e la presenza amministrativa sul territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza della Regione Liguria, Paolo Ripamonti, al termine della visita istituzionale alla Casa Circondariale di Genova Marassi, svolta questa mattina insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. Presente anche il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.



Durante l’incontro sono stati affrontati alcuni temi centrali per il sistema penitenziario ligure, tra cui la necessità di realizzare una nuova struttura carceraria nella provincia di Savona. “Si tratta di una priorità non solo locale, ma regionale – ha aggiunto Ripamonti – che risponde all’esigenza di alleggerire la pressione sulle strutture esistenti e di migliorare le condizioni detentive e lavorative del personale. Un nuovo istituto nel savonese rappresenta un passo avanti per riequilibrare il sistema carcerario della Liguria”.



La visita ha previsto anche un confronto con la direzione e con una rappresentanza della polizia penitenziaria. “Grazie a chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale in condizioni complesse. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire con serietà e concretezza”, ha concluso l’assessore Ripamonti.