Albisola Superiore, nasce il progetto “Giù dal letto AttivaMente”: musica e lettura per la riabilitazione degli anziani

Una collaborazione con Asl2 Savonese per avviare il progetto “Giù dal letto AttivaMente”, un’iniziativa rivolta ai pazienti dei reparti di medicina dell’ospedale San Paolo di Savona. L’obiettivo è promuovere la mobilizzazione precoce dei pazienti e stimolare le capacità cognitive attraverso musicoterapia e letture.

Il ricovero, in particolare per le persone over 65, è spesso un evento traumatico che scombina i ritmi quotidiani e aumenta il rischio di disorientamento, depressione e sindrome da allettamento. “Giù dal letto AttivaMente”, progetto proposto dall'Asl2 al Comune di Albisola, mira a una riabilitazione più efficace, migliorando la qualità della degenza e supportando il benessere psico-fisico dei pazienti anziani.

Le attività riguardano la musicoterapia e la lettura. Nel primo caso è stato dimostrato che l’ascolto, attraverso lettori cd portatili, di tracce musicali selezionate da ciascun paziente secondo le proprie preferenze realizzati dal personale infermieristico per i pazienti di un reparto di ortopedia, abbiano ridimensionato notevolmente il numero di episodi di delirium. La seconda attività , detta biblioterapia (o Shared Reading) clinica è un approccio terapeutico che prevede la selezione di specifici libri o brani letterari da parte di un facilitatore (terapeuta, bibliotecario, educatore, ecc.) che guida il processo di lettura e discussione con il partecipante o gruppo.