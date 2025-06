Gli Amici del San Giacomo tra viaggi, leggende e musica: due serate all’insegna della cultura

Giovedì 19 giugno, alle ore 20.45, presso il salone della parrocchia di San Giuseppe (ingresso da via Peluffo), si terrà l’incontro dal titolo “Viaggiare, incontrare, conoscere. Il viaggio attraverso miti, leggende, letteratura”. L’iniziativa rientra nella rassegna “Autori in gioco – In tutte le direzioni”, promossa dalla Libreria Paoline di Savona. La serata sarà dedicata al tema del viaggio in tutte le sue dimensioni: spirituale, geografica, simbolica e narrativa.

Tra i relatori, il presidente dell’associazione, Michele Salvatore, approfondirà il tema dei pellegrinaggi antichi e moderni, da Roma a Santiago de Compostela, dalla Terra Santa a Lourdes, con un focus sul convento di San Giacomo e sul libro recentemente pubblicato dall’associazione.

Il tesoriere Giorgio Garassino, insieme a Roberto Storace, condurrà il pubblico in un viaggio affascinante tra le Highlands scozzesi, le isole Orcadi, le Shetland e l’Irlanda, accompagnando il racconto con immagini e diapositive suggestive.

Chiara Zangarini porterà i presenti in un itinerario tra miti e leggende popolari, esplorando le figure che animano foreste, laghi, fiumi e montagne.

Chiuderà l’incontro Marco Freccero, che proporrà un originale collegamento tra narrativa e territorio: come può un romanzo ambientato nella Savona degli anni ’80 intrecciarsi con le atmosfere delle isole Orcadi? L’ingresso è libero.

Il secondo appuntamento da segnare in agenda è per sabato 28 giugno alle ore 19, con il concerto della Corale Alpina Savonese, che si esibirà nel giardino del convento di San Giacomo (accesso da via Bonifacio del Vasto 2). Diretta dal maestro Eugenio Alipede, la formazione proporrà un repertorio di canti tradizionali alpini e popolari. Anche in questo caso, l’ingresso è libero.

Due serate all’insegna della cultura, della memoria e della musica, per riscoprire insieme il valore del viaggio e della condivisione.