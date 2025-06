Anche l'assessore regionale Scajola al tavolo nazionale sul Piano Casa: "Regioni insieme per il rilancio politiche abitative"

L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario della commissione IX per la materia dell’edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha partecipato oggi all’incontro sul Piano Casa Italia e sulle modifiche al testo unico dell’Edilizia, convocato dal ministro Salvini presso il Mit.

“Per quanto riguarda il Piano Casa – ha detto l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – su cui il Governo ha stanziato 660 milioni di euro, l’obiettivo è quello di predisporre un disegno di legge delega a cui contribuiranno anche le Regioni, per mettere in pratica modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e sociale recuperando il patrimonio esistente, sulla scia di quanto già realizzato, come Regione Liguria, con i tre progetti Pinqua di Sanremo, Genova e Sarzana. Tenendo conto che Regione Liguria sta elaborando il nuovo piano triennale di edilizia residenziale sociale che affronta in modo sistematico gli aspetti illustrati oggi durante l’incontro. Inoltre stiamo lavorando con Federcasa per mettere a punto un documento condiviso con tutte le regioni per scambiarci conoscenze e buone pratiche a favore dei cittadini”.

Inoltre sul fronte del testo unico in materia di edilizia sono stati illustrati gli esiti della consultazione che è stata avviata dal Ministero e si è conclusa a maggio da cui è emerso una grande attenzione alla rigenerazione urbana. “Proprio su questo argomento – ha concluso l’assessore Marco Scajola - Regione Liguria ha lavorato da tempo predisponendo una propria normativa regionale che è un modello a livello italiano e che ha consentito di mettere in cantiere oltre 160 interventi, dal 2021 ad oggi, per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro. Le Regioni, insieme, sono impegnate per il rilancio politiche abitative.”