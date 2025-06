Savona, dai cantieri di Corsi Italia spunta un antico muro, interviene la Soprintendenza

Sono bastati i primi scavi per riportato alla luce dei reperti, un antico muro che si sviluppa longitudinalmente lungo il tratto di corso Italia compreso tra via Battisti e via dei Vegerio, lato verso piazza Diaz. La struttura è emersa a circa 15-20 centimetri sotto l’asfalto appena rimosso con l'avvio dei lavori per il rifacimento dei sottoservizi.

Il cantiere è soggetto a sorveglianza archeologica e, come previsto, è stato effettuato un sopralluogo alla presenza del direttore dei lavori, dei tecnici della Soprintendenza e dell’impresa incaricata. Verranno ora svolti gli approfondimenti necessari sulla traccia emersa, ma le attività del cantiere potranno proseguire senza interruzioni.