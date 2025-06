Scuola, nel savonese nessuna modifica ai Piani di Dimensionamento per l'anno '26/'27. La Provincia: "Nessun taglio"

Non ci saranno modifiche ai vigenti Piani di Dimensionamento Scolastico per il comprensorio savonese nel quadro della programmazione scolastica 2026/2027. La conferma è giunta in via ufficiale in queste ore, dopo le anticipazioni informali già circolate in precedenza.

"Si tratta di un risultato di assoluto rilievo, frutto di un lavoro sinergico e costante sul territorio, che ha visto impegnati l’Ufficio Scolastico Provinciale – cui va un particolare ringraziamento, nella persona della Dirigente Dottoressa Dalmasso e della Sua Struttura, con la quale è in atto un confronto settimanale continuativo – tutti i Dirigenti Scolastici, l’intero Sistema Scolastico Provinciale, le Amministrazioni Comunali Savonesi, e la Regione Liguria" afferma annunciando la notizia il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri.

"Un sincero ringraziamento agli uffici regionali della Formazione, Istruzione e Lavoro, in particolare alla Dottoressa Zanni, e all’Assessore competente, Simona Ferro, per la costante attenzione e disponibilità dimostrata nel recepire le esigenze del territorio" chiosa Olivieri.