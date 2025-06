Varazze, per il ponte sul Rio Arenon in Lungomare Europa prevista la riapertura entro fine giugno

Proseguono i lavori sul ponte su Rio Arenon con l'obiettivo di riaprirlo al passaggio entro la fine del mese. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, il sindaco Pierfederici - I lavori sul ponte del Rio Arenon su Lungomare Europa sono ormai in dirittura d’arrivo- scrive Pierfederici - Se non ci saranno imprevisti, l’obiettivo è quello di riaprirlo al passaggio entro la fine di giugno. Una notizia importante per Varazze, che attende con fiducia il ritorno alla normalità su uno dei percorsi più belli della Liguria"



L'intervento si era reso indispensabile a causa dei danni provocati dall'ondata di maltempo dello scorso autunno e che che avevano danneggiato in modo importante una delle pile che sorreggono il ponte.