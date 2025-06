28 serate con 31 autori sul filo dell'80esimo dalla Liberazione: a Savona e Albissola Marina torna "Parole Ubikate in Mare"

Sta per alzarsi il sipario sulla XV edizione di Parole ubikate in mare, il festival letterario estivo della Liguria, organizzato dalla Libreria Ubik insieme ai Comuni di Savona e Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e la direzione artistica di Renata Barberis.

Dal 28 giugno al 30 agosto, due location d’eccezione — Piazza della Concordia ad Albissola Marina e Piazza Sisto IV a Savona — ospiteranno 28 serate con 31 autori tra i più amati e significativi del panorama culturale italiano. Gli incontri si terranno sempre alle ore 21.15, con ingresso gratuito. In caso di maltempo, gli appuntamenti potranno essere spostati in spazi coperti adiacenti o rinviati: per aggiornamenti si consiglia di consultare i canali social della libreria.

L’edizione 2025 sarà dedicata agli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, un anniversario che farà da filo conduttore agli appuntamenti in programma. Ad aprire la rassegna, sabato 28 giugno, sarà Antonio Scurati, che presenterà l’atteso capitolo conclusivo della saga di “M”, dedicata alla figura di Mussolini e all’analisi del fascismo.

Impegno civile, politica, attualità

Non mancheranno serate di forte impatto civile e sociale. Il 7 luglio, sul palco saliranno Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, e don Alessandro Santoro, il "prete operaio" di Firenze, per l’incontro “Vangelo e Costituzione”.

Il 30 luglio sarà la volta di Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, con una serata pensata per studenti, giovani attivisti e militanti. Il 7 agosto, l’ex direttore de Il Fatto Quotidiano e de L’Unità, Antonio Padellaro, interverrà sul tema “Fascismo e antifascismo”.

La giornalista e storica Paola Caridi, il 9 luglio, parlerà del piano di sterminio di Netanyahu nella Striscia di Gaza. Il 21 agosto, don Mattia Ferrari, cappellano della ONG Mediterranea, e Luca Misculin de Il Post, si confronteranno sulla tragedia dei migranti nel Mediterraneo.

I grandi nomi della cultura, della scienza e della spiritualità

Tra gli ospiti più attesi, il 12 luglio Stefano Massini, autore teatrale tradotto in 43 lingue, racconterà l’epopea di Donald J. Trump. Il 1 agosto il teologo Vito Mancuso parlerà della gioia di vivere e del coraggio della vita autentica, mentre il 27 agosto lo psicoanalista Massimo Recalcati analizzerà i conflitti nel rapporto tra fratelli e sorelle.

Il 4 luglio sarà ospite Antonella Viola, immunologa e divulgatrice scientifica, per esplorare i più recenti progressi della medicina. Il 18 luglio Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, parlerà del cibo come cura e condivisione.

Tra cultura e gioco, il 13 luglio Stefano Bartezzaghi, enigmista e giornalista, e Pier Mauro Tamburini, esperto di libri-gioco, coinvolgeranno il pubblico in una caccia agli errori tra le pagine del loro ultimo libro.

Letteratura e romanzi: i protagonisti italiani

Molti gli scrittori e le scrittrici che presenteranno romanzi e opere di narrativa. Il 10 agosto arriverà Erri De Luca con un libro dedicato alla vecchiaia, “l’età sperimentale”. Il 29 agosto Concita De Gregorio proporrà il suo nuovo romanzo, intreccio di tre generazioni femminili.

Il 26 luglio sarà il momento di Antonio Manzini, creatore del vicequestore Rocco Schiavone, con la riedizione del suo noir d’esordio Sangue marcio. Il 22 agosto, Maurizio de Giovanni, autore di serie di successo Rai come Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone, presenterà la nuova indagine di Sara Morozzi.

Il 15 luglio sarà protagonista Chiara Francini con il suo romanzo corale che attraversa mezzo secolo di storia italiana. Il 19 luglio Roberta Recchia, autrice del bestseller “Tutta la vita che resta”, racconterà la sua parabola editoriale.

Il 30 agosto toccherà a Nadia Terranova, in corsa per il Premio Strega 2025, mentre il 14 agosto sarà ospite Fabio Genovesi, scrittore e voce Rai al Giro d’Italia. Il 18 agosto sarà la volta di Carlo Lucarelli, maestro del noir italiano.

Il 21 luglio il palco sarà affidato a Franco Arminio, poeta e narratore dell’Italia interna. Il 23 luglio saliranno invece Mattia Villardita, lo “Spider-Man” che porta il sorriso nei reparti pediatrici italiani, e Rosangela Percoco, coautrice del loro libro sulla forza dell’amicizia e dell’inclusione.

Il 3 agosto Annalisa Cuzzocrea, editorialista di Repubblica, racconterà la figura di Miriam Mafai. Il 25 agosto Lella Costa condividerà le storie e l’impegno di oltre cento donne che hanno fatto la differenza. Il 28 e 29 luglio, infine, Agnese Pini, direttrice del gruppo QN, racconterà il suo rapporto con il padre.

Una rassegna tra memoria, cultura e futuro

Tra narrativa, scienza, attualità e riflessione spirituale, Parole ubikate in mare si conferma uno dei festival letterari più ricchi e trasversali del panorama nazionale. Un invito a immergersi nelle parole e nel pensiero critico, nella cornice affascinante delle piazze liguri affacciate sul mare.