"Artigiani nel Borgo" ad Albissola, una giornata tra creatività e tradizione

Albissola Marina si prepara ad accogliere la prima edizione di “Artigiani nel Borgo”, domenica 22 giugno, dalle 9.00 alle 19.00.

Un evento dedicato all’eccellenza dell’artigianato artistico, creativo e agricolo, con 50 banchi che animeranno le vie e le piazze più caratteristiche del centro storico.

Via Italia, via Repetto, piazza Sisto e piazza Liguria si trasformeranno in un suggestivo percorso tra creazioni artigianali e sapori autentici.

I visitatori potranno scoprire oggetti unici realizzati in resina, ceramica, legno, oltre a bigiotterie artigianali, tessuti e prodotti creati con tinture naturali.

Non mancheranno, inoltre, i sapori della tradizione: saranno presenti le aziende agricole con le loro specialità e prodotti genuini.

“Artigiani nel Borgo” nasce per celebrare il valore del fatto a mano e della creatività. L’evento è aperto a tutti: famiglie, turisti, residenti, curiosi e appassionati di artigianato.