Lega: "In arrivo 24 nuovi agenti per potenziare la sicurezza estiva nel savonese

"Grazie alla Lega al governo in arrivo in Liguria un incremento di unità di forze di polizia per la vigilanza estiva nelle nostre città. In particolare, per la nostra regione sono 91 gli agenti che rafforzeranno l’organico nel periodo estivo, di cui 30 a Imperia, 24 a Savona, 21 a Genova e 16 a La Spezia". Così in una nota i parlamentari liguri della Lega Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone.

"Garantire la sicurezza ai nostri cittadini e ai turisti per noi è essenziale, bene quindi il piano del Viminale che, grazie all’impegno del sottosegretario Molteni, assegna rinforzi nelle singole province dal 1 luglio al 1 settembre", concludono.