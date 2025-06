A Giustenice stasera e domani la Sagra d’Inizio Estate

L’estate di Giustenice riparte dalla grande Sagra d'Inizio Estate: stasera e domani (sabato e domenica 22 giugno) la suggestiva piazza San Michele ospiterà la nuova edizione dell'evento gastronomico organizzato dal Circolo Acli "A Ca' Cumüna" APS con il patrocinio del Comune. Una due giorni dedicata alla buona tavola e all’aggregazione, in cui tradizione e convivialità saranno protagoniste.

Gli stand apriranno alle ore 19,30 proponendo un viaggio tra sapori classici e piatti amati da grandi e piccini: antipasti sfiziosi, ravioli, rostelle, salsiccia, wurstel, cima, patatine, fagioli, focaccini salati e dolci locali, accompagnati da una selezione di birra, vino e bevande analcoliche.

Al calare della sera, ad animare le piazze sarà la band Oasi Latina, pronta a trasformare la festa in un momento di emozione condivisa: spazio aperto a chi desidera scatenarsi con danze e ritmi coinvolgenti.

La sagra di giugno segna l’avvio della nuova stagione di manifestazioni estive. Questi gli appuntamenti da segnare sul calendario: venerdì 25 luglio la Cena Medievale con Gran Baccanale in costume quattrocentesco, poi Sabato 26 e Domenica 27 luglio il tradizionale Palio dei Carri. Altre informazioni sul sito www.giustenice.com.

La Sagra d’Inizio Estate si inserisce in un percorso culturale consolidato che, negli anni, ha unito gastronomia, musica e memoria storica. Il programma estivo 2025 offre occasioni di ritrovo e condivisione in uno scenario pittoresco, vestito a festa, ideale per famiglie, gruppi di amici e appassionati.