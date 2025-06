Albenga, acqua verde e cattivi odori nel Rio Antognano, l'allarme di Diego Distilo: “Serve un intervento urgente”

“Acqua stagnante, colore verdastro e un odore sgradevole che preoccupa: è la situazione in queste ore nel Rio Antognano, in zona via Che Guevara, ad Albenga”. A denunciarla è Diego Distilo, consigliere comunale e provinciale, che chiede un intervento urgente da parte degli enti competenti.

“Basta passare in via Che Guevara per rendersi conto della situazione – spiega Distilo –. L’acqua è verde, ferma, con un odore forte e lo sbocco a mare è completamente chiuso. Non si può andare avanti così”.

Secondo Distilo, la stagnazione potrebbe causare problemi anche dal punto di vista sanitario: “In queste condizioni si rischiano proliferazioni batteriche, con il rischio che si arrivi a nuovi divieti di balneazione nella zona”.

Il consigliere sollecita azioni rapide: “Bisogna aspirare subito quell’acqua e riaprire lo sbocco a mare, anche per permettere il deflusso in caso di pioggia. Se si aspetta troppo, il rischio è che sia troppo tardi. È il momento di monitorare fossati e rii. Intervenire adesso – conclude Distilo - significa prevenire problemi peggiori nei prossimi mesi”.