Tre presidi contro il riarmo: oltre 200 persone in piazza tra Albenga, Finale Ligure e Savona

Più di 200 le persone che nel pomeriggio di ieri (21 giugno) hanno partecipato ai tre presidi organizzati in contemporanea ad Albenga, in piazza del Popolo, Finale Ligure, piazza Vittorio Emanuele e Savona, piazza Mameli, nell’ambito della giornata europea di mobilitazione contro il riarmo e l’economia di guerra.

“Un segnale chiaro e diffuso è emerso da tutte e tre le piazze – spiegano gli organizzatori -: è urgente costruire una rete sociale e politica capace di opporsi alla crescente militarizzazione delle società europee, alla spesa militare crescente e alla logica della guerra che soffoca ogni possibilità di investimento nei servizi, nella cura e nei bisogni reali delle persone”.



Il Coordinamento NoRearm Europe Savona, promotore dell’iniziativa, proseguirà il proprio impegno nei territori. I prossimi appuntamenti e le future mobilitazioni verranno decisi insieme, in una prossima assemblea pubblica, che sarà orizzontale, partecipata e senza deleghe, per rafforzare un percorso collettivo, democratico e radicalmente pacifista.



“Contro il riarmo. Contro la guerra. Per una società costruita sui diritti, sulla solidarietà e sulla pace”, concludono.