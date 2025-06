Albissola, videocamere con controllo targhe nel centro storico: sarà trasformato in un'area pedonale urbana

Da questa mattina ad Albissola Marina in Via Italia e Via Stefano Grosso, sono iniziati i lavori propedeutici all'installazione dei nuovi varchi elettronici con videocamere con controllo targhe, per limitare, una volta che sarà tutto a regime e comunque passata l'estate, l'accesso veicolare nel centro storico.

"Sarà trasformato in un'area pedonale urbana, che permetterà di limitare l'effetto 'Aurelia alternativa' in questi tratti viari, migliorandone così la sicurezza e accessibilità per i pedoni siano essi residenti o visitatori" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.

"Inoltre questo intervento ci permette di sostituire a costo zero le attuali telecamere di videosorveglianza oggi presenti nelle aree interessate da questi lavori, reimpiegandole in altre zone cittadine - continua Silvestri - In particolare una delle attuali due videocamere che sono comunque ad alta definizione sarà installata a breve all'altezza dell'incrocio dal semaforo "Collette", mentre l'altra sempre HD e quadriottica sarà invece reinstallata dopo l'estate, per presidiare una delle principali arterie cittadine, secondo le valutazioni dei tecnici installatori e della nostra Polizia Municipale".