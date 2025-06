Savona, incontro con Domenico Quirico su Gaza e il Medio Oriente

I gruppi consiliari della maggioranza del Comune di Savona organizzano per mercoledì 25 giugno alle 20:30 nella splendida cornice di Villa Cambiaso in via Torino un incontro con il giornalista de La Stampa Domenico Quirico sui temi così attuali in medio oriente.

Mentre il mondo rivolge gli occhi verso il conflitto con l’Iran e qualche altra grande potenza, Gaza finisce ancora una volta nell’ombra e così l’inferno continua come ieri, senza sosta.

Quel mondo che sembrava essersi finalmente svegliato si perde nuovamente, volutamente accecato da altro, senza rendersi conto che Gaza sta morendo oggi.

Domenico Quirico nato ad Asti è stato corrispondente da Parigi e a lungo inviato di guerra per il quotidiano La Stampa.

Nell'agosto del 2011 fu rapito in Libia e liberato dopo due giorni, il 9 Aprile del 2013 scomparve in Siria mentre stava lavorando in quel territorio ed il 6 giugno si diffuse la notizia che era vivo.

Fu liberato l'otto settembre del 2013 dopo cinque mesi di prigionia ed un lungo lavoro da parte dei servizi segreti e degli apparati dello Stato Italiano.

Nel 2011 scrisse “Il Grande Califfato” con cui vinse la sezione saggistica del premio Brancati.

L’accesso a Villa Cambiaso sarà possibile a partire dalle ore 20:15.