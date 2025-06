Savona, infiltrazioni d'acqua, distacchi di intonaco e umidità. Lavori agli asili Piramidi e Mongrifone

Infiltrazioni d’acqua, distacchi del rivestimento delle coperture, condensa e umidità nei locali interni: sono queste le condizioni che, se non affrontate, possono compromettere l’igiene e la salubrità degli ambienti frequentati ogni giorno da bambini e personale scolastico.

Le criticità, segnalate dai referenti di diversi istituti scolastici e successivamente verificate dai tecnici incaricati dal Comune, riguardano in particolare i nidi e le scuole dell’infanzia “Piramidi” di corso Mazzini e “Mongrifone” di via Moizo.

Secondo quanto rilevato, le cause principali sarebbero da ricondurre all’usura dei materiali, alla mancanza di una manutenzione costante nel tempo, agli effetti degli agenti atmosferici e a criticità nei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Palazzo Sisto ha deciso di procedere con interventi urgenti, che però non comporteranno un rifacimento completo delle coperture. Si tratta di lavori mirati alla messa in sicurezza dei punti più danneggiati. La decisione di non intervenire in modo più radicale è legata alle risorse economiche attualmente a disposizione del Comune.

Nella determina comunale si legge infatti che l’Amministrazione provvederà a “procedere in via prioritaria ad interventi di ripristino localizzati e mirati, compatibili con le risorse economiche disponibili, finalizzati alla messa in sicurezza dei punti critici e alla riduzione del rischio di danni progressivi. Tali interventi non riguarderanno l’integrale rifacimento delle coperture, ma operazioni tecnicamente idonee a contenere i fenomeni lesivi in atto e ad assicurare la continuità del servizio educativo”.

I lavori, per un importo complessivo di 54mila euro, sono stati affidati alla ditta Elettroeuropa S.r.l., con sede a Quiliano.