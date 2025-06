Alassio, esce di strada con l'auto: paura per un anziano in regione Fenarina, ma non è grave

Un grande spavento ma conseguenze parrebbe non gravi per un uomo che, poco dopo le 15, è sbandato a bordo della sua auto finendo fuori strada in Regione Fenarina.

Non ben chiare le cause del sinistro, nel quale non sarebbero stati coinvolti altri mezzi, per il quale immediato è stato l'allarme. Sul posto i Vigili del fuoco per recuperare il mezzo ed estrarne l'anziano alla guida, ma anche il personale dell'automedica Sierra e i militi della Croce Bianca alassina.

Non sarebbero gravi le condizioni dell'occupante, per il quale è stato disposto il trasferimento per ulteriori accertamenti al Santa Corona di Pietra Ligure.