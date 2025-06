ONG a Savona, la Lega: "Nepal e Bangladesh non sono zone di guerra"

La Segreteria della Lega di Savona precisa la sua posizione "rispetto all’accoglienza per i migranti inscenata ieri al porto da esponenti politici della sinistra, con bandiere della pace e messaggi di benvenuto".

"Data per scontata la procedura messa in atto a livello istituzionale, nonostante le accuse di razzismo alle forze politiche di questo governo da parte delle opposizioni, resta l’impressione di una non realistica considerazione del fatto che la Ocean Viking, notoriamente operante nelle acque libiche, fa il “salvataggio” di migranti del Bangladesh e addirittura del Nepal, dove non ci risulta esserci guerre".

"È chiaro che chi organizza questi viaggi siano speculatori senza scrupoli, che poi abbandonano il loro carico umano in zone dove operano le ONG, terminale di queste 'operazioni umanitarie'. Resta una cattiva impressione che non ci sia la stessa solerte preoccupazione per questi migranti economici, rispetto ai veri profughi di guerra di Gaza", concludono dal Carroccio.