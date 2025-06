Bardineto, nasce l’asilo nido intercomunale con Calizzano: il 28 giugno l’inaugurazione

Dopo un lungo percorso fatto di richieste, attese e intenso lavoro dietro le quinte, i Comuni di Bardineto e Calizzano uniscono le forze per offrire un nuovo servizio essenziale al territorio. Sabato 28 giugno, alle ore 16, sarà inaugurato ufficialmente l’asilo nido intercomunale domiciliare “Bolle di Sapone”, intitolato a Diego Borgna, con sede in via Roma 32 a Bardineto.

La struttura, che potrà accogliere fino a un massimo di otto bambini, rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie locali, oltre che un investimento strategico per il futuro della comunità.

"Ringraziamo la dottoressa Fausta Orsi – commenta il vicesindaco di Bardineto, Marco Massone – per aver concesso in affitto a condizioni agevolate un immobile già idoneo alla destinazione d’uso, rendendo necessari solo minimi lavori di adeguamento. Un sentito grazie anche al Consorzio Funghi dell’Alpiano di Bardineto per la donazione di parte delle attrezzature".

"Siamo orgogliosi di questo primo, importante passo – prosegue –: un servizio che non solo sostiene le famiglie dell’Alta Val Bormida, ma rappresenta anche un’opportunità per attrarre nuovi abitanti che scelgono di vivere nei nostri paesi".

Oltre al bonus erogato dalla Regione tramite Filse e al contributo previsto dall’INPS, i Comuni di Bardineto e Calizzano hanno deciso di introdurre un terzo bonus comunale, volto a incentivare ulteriormente le iscrizioni e ad alleggerire i costi a carico delle famiglie.