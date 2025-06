Sabato 28 giugno una pedalata aperta a tutti per inaugurare il tratto di Andora della ciclopedonale della Riviera

Sabato 28 giugno sarà inaugurato il tratto di Andora della ciclopedonale della Riviera. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Demichelis, invitando i cittadini a partecipare in bicicletta a questo primo passaggio sulla pista ciclabile andorese, che dall’uscita della nuova stazione arriva fino al confine con Cervo.

L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 in via Europa Unita 1, nel nuovo piazzale d’ingresso a valle della nuova stazione. Da qui, cittadini e Autorità percorreranno i circa 2,5 km di ciclopedonale, con fermate in punti significativi del percorso, dove saranno presentati arredi, servizi e allestimenti.

Sarà, inoltre, aperta la viabilità di un nuovo incrocio, che consente un collegamento più rapido tra l’Andora di Ponente e quella di Levante, proprio grazie alla pista ciclabile.

La realizzazione della ciclopedonale ha richiesto un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, dei quali circa la metà è stata coperta con fondi regionali.

Il Comune, oltre alla posa delle condotte dell’acquedotto e della fognatura che scorrono sotto la ciclabile, ha finanziato anche la realizzazione del nuovo incrocio che la attraversa unendo Ponente e Levante di Andora, l’illuminazione della pista, l’installazione di un sistema di videosorveglianza, le opere di pulizia e messa in sicurezza, nonché l’allestimento degli arredi e del decoro del percorso, con la realizzazione del logo, di cartelli turistici e murales.

“L’invito è a fare insieme la prima pedalata – ha dichiarato il sindaco Demichelis –. Apriamo agli andoresi e ai turisti già presenti ad Andora questo percorso che offre anche inediti scorci sul mare, da ammirare in bicicletta, ma anche passeggiando. È una ciclabile che guarda al futuro - aggiunge Demichelis - In attesa che anche il tratto di Cervo sia completato, questo è solo un primo punto di partenza: l’inaugurazione sarà l’occasione per parlare dei nuovi traguardi che ci prefiggiamo, tra cui il potenziamento della ciclopedonale e il miglioramento dell’assetto urbano di via Carminati, in parallelo con la trasformazione delle aree di proprietà RFI che la circondano in molti tratti”.