Pietra Ligure in lutto: addio a Costantino Pegurri

Ore di profondo lutto e commozione per la comunità pietrese, che piange la scomparsa di Costantino Pegurri, spentosi all’età di 64 anni. Conosciuto e stimato da tutti, Pegurri era legato alla storica pasticceria Moggia, attività di famiglia che per decenni ha gestito rappresentando un punto di riferimento per il centro cittadino e non solo.

Nel 2020 aveva affrontato una lunga e difficile battaglia contro il COVID-19, che lo aveva costretto al ricovero prolungato in ospedale. Un momento drammatico, vissuto con apprensione da tutta la città, che si era stretta attorno a lui e alla sua famiglia. Il suo ritorno a casa, dopo mesi di cure, era stato accolto con grande gioia da amici e conoscenti.

In queste ore, numerosi messaggi di affetto e cordoglio stanno comparendo sui social network e giungono alla famiglia da ogni parte della città, a testimonianza di quanto fosse amato e stimato.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 27 giugno alle ore 19:30 presso la Chiesa Vecchia (piazza La Pietra). I funerali si terranno sabato 28 giugno alle ore 15:00 nella Basilica di San Nicolò, sempre a Pietra Ligure.

La famiglia ha espresso il desiderio che, in luogo di fiori, si possano effettuare offerte a favore della P.A. Pietra Soccorso, tramite bonifico al seguente IBAN: IT29H0875349320000120130089 (Banca Bcc Pianfei e Rocca dè Baldi – Borgio V.).

Costantino Pegurri lascia la moglie Romina, la figlia Elisa, Sonia e tutti coloro che gli hanno voluto bene.