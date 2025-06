"Alassio sotto le stelle" accende la musica in Piazza Partigiani e nel rinnovato Auditorium di Parco San Rocco

La Città del Muretto si prepara a vivere un’estate ricca di eventi e grandi emozioni con “Alassio sotto le stelle”, la rassegna promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in collaborazione con HPI Event e con il patrocinio della Provincia di Savona, che si intreccia con il programma del Festival Ligyes – Alassio Genova Cultura Fest e con le altre iniziative che vanno a comporre il calendario di eventi estivi ad Alassio.

Dal 10 luglio al 21 agosto, ogni giovedì alle ore 21.30, la musica sarà protagonista in Piazza Partigiani con concerti a ingresso gratuito che celebrano i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Il programma prende il via con il tributo a Renato Zeroa cura di Daniele Si Nasce (10 luglio), seguito da Antonello Cuomo con l’omaggio ad Antonello Venditti (17 luglio). A seguire, iJovanotte porteranno in scena un entusiasmante tributo a Lorenzo Jovanotti (24 luglio), quindi sarà la volta di Urbani & Time Out con il concerto dedicato a Max Pezzali (31 luglio). Il mese di agosto si aprirà con la Zucchero Celebration Band di O.I.&B. (7 agosto), seguita dal tributo ai Dire Straits Over Gold (14 agosto) e si concluderà con lo spettacolare show del trasformista Michele Tomatis (21 agosto). Le serate saranno presentate da Renata Cantamessa.

La rassegna si arricchisce inoltre di tre grandi concerti a pagamento che si terranno nell'Auditorium di Parco San Rocco, tornato ad accogliere splendidi eventi dopo l'intervento di riqualificazione che si è appena svolto. Martedì 5 agosto alle ore 22 salirà sul palcoRoberto Vecchioni con la data alassina del tour “Tra il silenzio e il tuono”, mentre martedì 19 agosto sarà la volta del Matia Bazar Live Tour e venerdì 29 agosto di un attesissimo concerto dei Nomadi.

Ma l'Auditorium di Parco San Rocco non porterà in scena solo musica: la stagione estiva si apre infatti con il teatro. Giovedì 3 luglio alle ore 21.30, nella rinnovata cornice andrà in scena la brillante commedia “Sarto per signora” di Georges Feydeau, un classico del teatro comico francese. Sul palco Max Pisu e Chiara Salerno, affiancati da Giorgio Caprile, Cristina Sarti, Tania Lettieri, Valentina Maselli, Luca Negroni e Marco Belocchi, che firma anche la regia. Una pièce esilarante e raffinata, ricca di equivoci e ritmo.

I biglietti per gli spettacoli a pagamento al Parco San Rocco sono prenotabili presso La Casa del Disco, al numero 388.4784817.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Mentre in questi giorni è in corso ad Alassio la trasmissione live di Sky Calciomercato l'Originale che sta facendo vivere agli alassini e ai turisti delle splendide serate sul Molo ed entrare la nostra città nelle case degli italiani, ci prepariamo ad altri momenti emozionanti per una meravigliosa estate di cultura, spettacolo e condivisione. Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per restituire al Parco San Rocco un ruolo centrale nella vita culturale della nostra città, e siamo veramente soddisfatti del risultato raggiunto, che ci permette di offrire un ottimo programma di concerti e lo spettacolo teatrale di apertura in questo luogo simbolo della nostra città. Eventi che sicuramente appassioneranno il pubblico e che si integrano molto bene con i concerti gratuiti in Piazza Partigiani, con la proposta del Festival Ligyes e con le altre iniziative di questa estate bellissima ad Alassio”.

Il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri dichiara: “Ogni iniziativa di questa estate ad Alassio è pensata per offrire ai residenti e ai numerosi turisti che ogni anno scelgono la nostra città emozioni, bellezza e qualità artistica, ben ravvisabili a partire dalle due iniziative di punta, ovvero ‘Alassio sotto le stelle’ e il Festival Ligyes. Desidero ringraziare tutte le realtà e le persone che hanno contribuito alla stesura di questo ricco programma, cui si aggiungono numerose altre iniziative che vanno a comporre il calendario completo degli eventi che a breve sarà in distribuzione”.

Le serate di “Alassio sotto le stelle" si intrecciano con il Festival Ligyes – Genova Alassio Cultura Fest, che, giunto alla sua settima edizione, animerà Piazza Partigiani con appuntamenti di rilievo in programma alle ore 21.30, animati da celebri nomi della musica, dello spettacolo e dell'informazione, che si riportano di seguito. Il 12 luglio Arturo Brachetti, maestro del trasformismo, si racconterà in una conversazione con il pubblico intitolata “Arturo racconta Brachetti – Uno o centomila?”. Il 18 luglio alle ore 20, la Terrazza dell'Hotel Savoia ospiterà un incontro conviviale con i protagonisti del Premio “Un Autore Per L’Europa”, i cinque finalisti del Premio, Alassio Magazine e ospiti d’eccezione. Il 19 luglio si terrà la serata finale del Premio Alassio 100 Libri – Un Autore per l’Europa, presentata da Pino Strabioli con Chiara Francini. Il 25 luglio Paola Turci sarà protagonista con ilPremio “Alassio per la Musica” nella serata aperta da Maria Tomba - la giovane cantante vincitrice della selezione Area Sanremo 2024 e del riconoscimento Alassio Giovani e Territorio 2025 consegnato negli scorsi mesi sul palco di Casa Sanremo dal sindaco di Alassio Marco Melgrati - mentre il 26 luglio Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello presenteranno “Vasame – l’amore è rivoluzionario”, un coinvolgente spettacolo tra musica, teatro e sentimento. Il 27 luglio si terrà la proiezione del docufilm “Nero a metà”, a dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, con la partecipazione del grande discografico Stefano Senardi, che dalla scorsa edizione dirige il Premio Musica per Alassio in seno a Ligyes, e che si fa portatore da anni dell’importanza del legame fra musica territorio e giovani talenti. Il 28 luglio sarà la volta di Christian De Sica, che riceverà il Premio alla Carriera “Alassio per il Cinema”, con la partecipazione di Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission. Infine, il 17 agosto, il grande giornalista Aldo Cazzullo riceverà il Premio “Alassio per l’Informazione Culturale” in una serata esclusiva, con un’intervista a cura di Christian Floris, prevista sempre in Piazza Partigiani. (Per ulteriori informazioni: https://www.ligyesfestival.it/)