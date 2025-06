Gestione dei parcheggi a Savona, proroga tecnica ad Ata in attesa dell'arrivo di Tpl Linea

Sarà Ata ancora gestire i parcheggi a pagamento della città per i prossimi mesi, almeno fino all'autunno. Il Comune ha prorogato alla società la gestione dei dei parcheggi e degli stallia pagamento fino al 31 ottobre.

L'idea di un progetto per affidare la gestione dei parcheggi a Tpl ha iniziato a prendere forma a novembre dello scorso anno, quando il Comune ha chiesto all'azienda di presentare un’offerta per gestire il servizio di parcheggi a pagamento, con l'affidamento in house providing.

È stato anche chiesto di preparare un piano economico-finanziario per valutare la sostenibilità del servizio. TPL Linea ha avuto bisogno di più tempo per raccogliere tutti i dati necessari, studiare un progetto per migliorare e modernizzare i parcheggi a pagamento, e verificare se è possibile, dal punto di vista tecnico ed economico.

L'affidamento in house providing ad Ata è stato fatto nel 2014. Nel febbraio del 2018 la società ha presentato domanda di ammissione a procedura di concordato ed ha avuto alcune proroghe di gestione dei parcheggi, in attesa della chiusura della procedura concordataria.