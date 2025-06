Andora, vandalizzata a poche ore dall’apertura la ciclopedonale, il sindaco: “Ricordo che è videosorvegliata”

Vandali in azione ad Andora. A poche ore dall’apertura, graffiti sul primo tratto della pista ciclopedonale, appena ripulita e sistemata dagli operai comunali.

“Un gesto di inciviltà intollerabile – dice il sindaco Mauro Demichelis -. Vogliamo ricordare a chi si è reso responsabile di questo atto, che l’intera pista ciclabile è sotto videosorveglianza. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per eventuali segnalazioni”.

Domani, 28 giugno, sarà inaugurato il tratto della ciclopedonale. I cittadini sono invitati a partecipare in bicicletta a questo primo passaggio sulla pista ciclabile andorese, che dall’uscita della nuova stazione arriva fino al confine con Cervo.

L’appuntamento è fissato per le ore 11 in via Europa Unita 1, nel nuovo piazzale d’ingresso a valle della nuova stazione. Da qui, cittadini e Autorità percorreranno i circa 2,5 km di ciclopedonale, con fermate in punti significativi del percorso, dove saranno presentati arredi, servizi e allestimenti.