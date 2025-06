Il comitato provinciale elegge Francesca Agostini nuova presidente provinciale di Anpi

Il Comitato provinciale ANPI di Savona, riunitosi questa mattina 28 giugno 2025 nella Casa della Memoria di Vado Ligure, ha eletto quale Presidente Provinciale finalmente una donna,

Francesca Agostini, già Presidente Provinciale Reggente dopo la prematura scomparsa di Renato Zunino.



Francesca Agostini, 42 anni, Presidente della Sezione Anpi Varazze, ha accettato l'incarico con grande senso di responsabilità per assicurare la continuità operativa al Comitato provinciale.

La Presidente, nel ritenersi onorata della fiducia accordatale, ha dichiarato di ritenere la sua presidenza "collegiale" perché il suo impegno lavorativo a Genova richiederà la collaborazione di tutti i membri della segreteria e dei Presidenti di Sezione, ed in particolare modo delle persone indicate dalle Sezioni durante le consultazioni per l'elezione del Presidente medesimo.



Prima dell'inizio dei lavori Giulia Damiano ed Elena Pollero, che hanno svolto per un anno il Servizio Civile presso la sede provinciale ANPI di Savona per la digitalizzazione dei documenti dell' archivio hanno portato i loro saluti all'assemblea, ringraziando in particolare Irma Dematteis che le ha seguite durante la loro attività.