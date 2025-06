Alassio, incidente sull'Aurelia Bis, grave un centauro trasportato in codice Rosso al Santa Corona

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di pietra ligure il motociclista che questa mattina è stati vittima di un incidente sull'Aurelia Bis, all'altezza della galleria.

La moto su cui viaggiava un uomo di 64 anni si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Bianca di Alassio e la polizia stradale per la ricostruzione della dinamica dell'impatto.

Il motociclista ha subito numerosi traumi. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita ed è stato portato in codice rosso al vicino pronto soccorso del Santa Corona.