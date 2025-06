Savona, senza tetto e ubriachi dormono nel dehor, commerciante dell’Oltreletimbro esasperata scrive al sindaco

"L’altra mattina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho delle dipendenti che hanno diritto di lavorare tranquille, ma purtroppo non è così». È esasperata Paola Fantin, titolare del Caffè Vergnano di corso Tardy e Benech. Da tempo un uomo ha scelto il suo dehor come bivacco ed è spesso ubriaco e molesto. «La mattina di venerdì la ragazza è andata ad aprire il bar alle 5.30 – spiega Fantin – e ha nuovamente trovato quell’uomo che dormiva nel dehor. Non è la prima volta ed è spesso ubriaco e molesto. La ragazza ha avuto paura e ha chiamato la polizia. Oltre a dormire, quell’uomo aveva usato il dehor come un bagno. Ha dovuto pulire per un’ora per renderlo nuovamente agibile. Non è possibile lavorare così. Abbiamo diritto di lavorare tranquille".

Dopo quest’ultimo episodio, Fantin ha deciso di scrivere al sindaco per segnalare quanto la situazione sia diventata insostenibile. Il problema riguarda le persone che stazionano e dormono dalla chiesa di San Paolo fino a piazza Maestri dell’Artigianato. "La ragazza del Caffè Vergnano mi ha chiamata e mi ha chiesto aiuto perché aveva paura di quell’uomo che dormiva nel dehor, spesso ubriaco, e l’ha lasciato in una condizione indecente – dichiara Cristina Scaramuzza della polleria vicina al caffè – È sempre lo stesso problema. Due anni fa abbiamo fatto sei incontri con il Comune e un esposto, ma è sempre peggio. Se come commerciante devo fare un Civ e come cittadina un comitato per essere ascoltata, c’è qualcosa che non va. Da tempo chiediamo che venga messo un wc pubblico per queste persone che fanno i bisogni ovunque, ma niente. Ci siamo sentiti dire che è colpa dei tagli della Meloni; allora chiamerò lei".

I problemi sono segnalati anche in piazza Maestri dell’Artigianato (qualche settimana fa il sindaco Russo ha incontrato i residenti), dove staziona un gruppo di senza tetto, spesso ubriachi, che si lasciano andare a schiamazzi e litigi. Il Comune ha risposto che la situazione è nota e monitorata; recentemente sono stati fatti dei sopralluoghi da parte della polizia locale, ai quali è seguita una riunione di coordinamento per trovare nuove forme di intervento.