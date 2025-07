Pedalata e cena ad Albisola, una serata benefica per acquistare un tandem alla piccola Viola

Una pedalata e una cena di beneficenza per donare alla piccola Viola un Tandem Hiking Carts e vivere così nuove avventure con la sua famiglia.

Ad organizzare l'iniziativa con uno scopo benefico la società sportiva Albisola Bike che darà vita il prossimo mercoledì 2 luglio ad un giro in bicicletta (per tutti i tipi di bici) con ritrovo alle 19.00 e partenza alle 19.15 da Il Giardino di Viola nella frazione di Luceto in via Poggi ad Albisola Superiore.

Al rientro spazio alla cena aperta a tutti (anche chi non ha pedalato) dalle 20.30 con offerta minima di 20 euro.

Ci si potrà prenotare fino a domani, lunedì 30 giugno mandando un messaggio whatsappa al numero 3456135044.

