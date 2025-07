Da Alassio al Rwanda sul filo della solidarietà. Così Josias avvera il suo sogno e si laurea in Ingegneria Civile

Un importante traguardo di speranza arriva dall’Africa e porta la firma della solidarietà alassina.

Lo studente rwandese Josias Icyifuzwa - sostenuto negli studi dall'Associazione alassina Amici di Padre Hermann – ha infatti appena conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso l'Università della capitale Kigali grazie al costante impegno dell'associazione.

Un importante risultato di solidarietà reso possibile grazie al progetto intrapreso a partire dai fondi raccolti dai membri della Polizia Locale di Alassio e consegnati all'Associazione a seguito della scomparsa del loro collega Giovanni Baudoino. Questo progetto è poi proseguito nel tempo grazie alla generosità della cittadinanza e dei turisti di Alassio, con i fondi raccolti nelle numerose iniziative patrocinate dall’Assessorato al Volontariato del Comune, durante le quali si è concretizzato l'impegno portato avanti dall'Associazione Amici di Padre Hermann.

L’associazione prosegue oggi il proprio impegno sia in Africa, dove sostiene anche altri due studenti universitari meritevoli che come Josias versano in condizioni di povertà, sia sul territorio alssino, con la distribuzione di cesti alimentari per persone in stato di bisogno.

L’assessore al Volontariato del Comune di Alassio Patrizia Mordente dichiara: “Ci congratuliamo con Josias Icyifuzwa inviandogli i migliori auguri per il suo avvenire e ringraziamo l’Associazione Amici di Padre Hermann e tutte le persone che hanno contribuito a questa importante causa: il cuore grande di Alassio arriva fino in Africa e il risultato raggiunto è davvero bellissimo”.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, nonché membro dell’Associazione Amici di Padre Hermann, Loretta Zavaroni, aggiunge: “Questo traguardo dimostra l’importanza di una rete solidale che unisce istituzioni, volontariato e cittadini. Come Associazione attualmente sosteniamo in Africa gli studi per altri due studenti volenterosi che versano in condizioni di grave indigenza e intraprenderemo lo stesso percorso anche per un terzo studente a seguito della laurea di Josias. Questa splendida sinergia, oltre che in Africa, porta risultati concreti anche per il nostro territorio, con i cesti alimentari che grazie all'impegno dell'Associazione Amici di Padre Hermann vengono distribuiti alle famiglie alassine in difficoltà. La collaborazione tra l’Associazione, l'Assessorato alle Politiche Sociali e l'Assessorato al Volontariato è un esempio concreto di come insieme si possano ottenere risultati davvero significativi”.

Si riporta di seguito la lettera che lo studente Josias Icyifuzwa ha inviato all'Associazione Amici di Padre Hermann nei giorni scorsi:

"Carissimi Amici di Padre Hermann,

vi scrivo questo messaggio con il cuore colmo di gratitudine. Sono così felice ed orgoglioso di dirvi che sono arrivato al termine del mio progetto con successo. Però non è solo il mio risultato, è il nostro. Non ci sarei riuscito senza il vostro aiuto e sostegno.

Fin dal primo anno e fino ad ora, il vostro aiuto è stato solida base del mio viaggio. Quando ho affrontato delle sfide, il vostro sostegno mi ha spronato a proseguire. Quando ho avuto dei dubbi, la vostra fiducia in me mi ha dato sicurezza. Grazie a voi non mi sono mai sentito solo. Mi avete dato l'opportunità di concentrarmi sui miei studi senza preoccuparmi delle tasse scolastiche o delle necessità primarie. Questo regalo è qualcosa che non dimenticherò mai.

La vostra ultima e-mail ed il gentile regalo per la mia laurea mi hanno profondamente emozionato. Mi hanno ricordato ancora una volta la gentilezza e la generosità con cui mi avete accompagnato in questi quattro anni. Non mi avete aiutato solo finanziariamente, mi avete aiutato a costruire il mio futuro. Mi avete dato la forza di sognare in grande.

Mentre vado avanti, porto con me non solo le conoscenze acquisite a scuola, ma anche la lezione di vita che ho imparato dal vostro esempio: generosità, partecipazione e fiducia negli altri. Porterò sempre con me questi valori.

Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Grazie per essermi stati accanto, per aver creduto in me. Per essere parte del mio successo. Vi prometto di rendervi orgogliosi di me. Che Dio vi benedica abbondantemente per tutto il bene che avete fatto nella mia vita. Con profondo rispetto e gratitudine,

Josias Icyifuzwa"