Alassio celebra Luca Giaimi, argento nella cronometro ai Campionati Italiani di ciclismo

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti , e tutta l' Amministrazione comunale esprimono le più vive congratulazioni al campione ventunenne Luca Giaimi , nato a Pietra Ligure e cresciuto nell'Unione Ciclistica Alassio, che ha conquistato nei giorni scorsi uno splendido secondo posto ai Campionati Italiani di ciclismo 2026 nella prova a cronometro.

Sui 40 chilometri del percorso da Vicoforte a Barolo, Giaimi, in forza al team professionisti della UAE Team Emirates guidata dal campione del mondo Tadej Pogačar , ha chiuso al secondo posto alle spalle di Filippo Ganna , autore dell'ennesima straordinaria prova che gli è valsa il settimo titolo italiano nella specialità, il quinto consecutivo, con il tempo di 47'39" e una media superiore ai 50 km/h. Giaimi ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento, chiudendo a 2'06" dal pluricampione azzurro e precedendo numerosi atleti di grande esperienza.

L'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti dichiara: “A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale rivolgo a Luca Giaimi le più vive congratulazioni per questo prestigioso risultato, che premia un talento innato unito a straordinario impegno e dedizione. Vedere un atleta cresciuto nell'Unione Ciclistica Alassio arrivare a così alti livelli di eccellenza, in questo caso alle spalle di un campione del calibro di Filippo Ganna, è una soddisfazione immensa. Proprio nei giorni in cui Alassio è stata alla ribalta su Sky Sport con la trasmissione Calciomercato – L'Originale, che ha raccontato la città, in rete con Finale Ligure e Pietra Ligure, come destinazione ideale per gli sport outdoor, questo risultato conferma ancora una volta quanto il nostro territorio sia una vera e propria palestra a cielo aperto, capace di far crescere giovani talenti e di offrire scenari straordinari per la pratica sportiva a tutti i livelli”.