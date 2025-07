Albenga, mobilità più flessibile, accessibile e sostenibile: a Salea e Campochiesa Tpl Linea attiva il servizio a chiamata

Diventa sempre più flessibile, accessibile e sostenibile la mobilità nel ponente della nostra provincia. Nell’ambito del progetto “Servizi a chiamata Ponente Ligure”, Tpl Linea, amplia il trasporto a chiamata. Da oggi (30 giugno, ndr) il servizio include anche le fermate di Salea e Campochiesa nel Comune di Albenga.

L’estensione del servizio, attivata su richiesta dell’Amministrazione comunale, permette di potenziare i collegamenti tra le aree dell’entroterra e i principali centri costieri e ospedalieri, rispondendo alle esigenze di mobilità quotidiana di residenti e turisti.

Attivo dal lunedì al venerdì, il servizio viene svolto con due minibus da 20 posti e consente di prenotare la corsa dalle ore 8:30 alle 12:30, offrendo una soluzione pratica e comoda per gli spostamenti, soprattutto nelle aree meno servite dal trasporto tradizionale.

Secondo Giampaolo Rossi, direttore generale di TPL Linea, «l’ampliamento del servizio a chiamata nel Comune di Albenga rappresenta un passo significativo verso una mobilità più moderna e su misura. Grazie a questa estensione, possiamo offrire soluzioni di trasporto più vicine alle esigenze reali delle persone, soprattutto in quelle aree dove il servizio tradizionale è meno presente. È un esempio concreto di come il trasporto pubblico possa evolversi in modo intelligente e sostenibile».

«Recentemente ho avuto modo di incontrare il comitato della frazione di Campochiesa, che ha evidenziato la necessità di un potenziamento del trasporto pubblico locale. Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e TPL Linea, siamo riusciti ad ampliare il servizio a chiamata, completamente gratuito, anche alle frazioni di Campochiesa e Salea – ha dichiarato Alberto Passino, presidente del Consiglio comunale di Albenga -. Si tratta di una sperimentazione importante, che ci permetterà di comprendere più a fondo le reali esigenze di mobilità dei nostri concittadini, senza dimenticare i turisti, sempre più numerosi nel nostro territorio. Un ulteriore passo verso una mobilità più inclusiva, moderna e attenta alle specificità del nostro entroterra».

Il progetto “Servizi a chiamata Ponente Ligure” rientra nelle iniziative promosse da TPL Linea per sostenere forme di mobilità integrate e smart, in grado di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze dei territori serviti.